Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана

Премьер-министр РД Артём Здунов обговорил сегодня, 19 июня, с кабмином, а также с представителями Роспортебнадзора, Каспийской флотилии, администрации Каспийска организацию парада Победы. Об этом пишут в пресс-службе Администрации Главы и Правительства региона.

Как мы уже писали, парад Победы будет проходить 24 июня по всей России, а в РД военный парад пройдет в Каспийске. Подробнее можно прочитать тут.