Как мы уже писали, парад Победы будет проходить 24 июня по всей России, а в РД военный парад пройдет в Каспийске. Подробнее можно прочитать тут.
Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 13:54
Премьер-министр РД Артём Здунов обговорил сегодня, 19 июня, с кабмином, а также с представителями Роспортебнадзора, Каспийской флотилии, администрации Каспийска организацию парада Победы. Об этом пишут в пресс-службе Администрации Главы и Правительства региона.
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