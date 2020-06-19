ЗАМАНА - Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана

Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана

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19 июня, 2020. Пятница 13:54
Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана

Премьер-министр РД Артём Здунов обговорил сегодня, 19 июня, с кабмином, а также с представителями Роспортебнадзора, Каспийской флотилии, администрации Каспийска организацию парада Победы. Об этом пишут в пресс-службе Администрации Главы и Правительства региона.

Подготовку к параду Победы обговорили в Правительстве Дагестана
Политика

Как мы уже писали, парад Победы будет проходить 24 июня по всей России, а в РД военный парад пройдет в Каспийске. Подробнее можно прочитать тут.

 

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