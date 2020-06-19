Подробно об организации голосования сообщил председатель ТИК Карабудахкентского района Магомедсаид Алпанаев, который подчеркнул, что все тридцать два избирательных участка в муниципалитете будут иметь средства индивидуальной защиты. Подробнее можно прочитать тут.
В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 13:44
В администрации карабудахкентском районе провели собрание, на котором обговорили тему подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию России, пишет РИА Дагестан.