ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

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19 июня, 2020. Пятница 13:44
В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

В администрации карабудахкентском районе провели собрание, на котором обговорили тему подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию России, пишет РИА Дагестан.

В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Политика

Подробно об организации голосования сообщил председатель ТИК Карабудахкентского района Магомедсаид Алпанаев, который подчеркнул, что все тридцать два избирательных участка в муниципалитете будут иметь средства индивидуальной защиты. Подробнее можно прочитать тут.

 

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