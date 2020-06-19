В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Автор Мадина

В администрации карабудахкентском районе провели собрание, на котором обговорили тему подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию России, пишет РИА Дагестан.