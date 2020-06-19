«Россия призывает американских политиков быть сдержаннее в своих эмоциях и высказываниях. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Российская Федерация ни на кого не нападает и не имеет подобных планов», — написали представители посольства России.
К своему сообщению они прикрепили твит сенатора Роберта Менендеса о законопроекте, запрещающем финансировать уменьшение количества американских солдат в Европе, в частности в Германии. В законопроекте упоминается, что продолжение сотрудничества США и европейских стран нужно для защиты от угроз со стороны Российской федерации, Ирана и Северной Кореи.