ЗАМАНА - Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

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19 июня, 2020. Пятница 08:57
Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»

Посольство России в США призывает американских сенаторов перестать пугать граждан Америки и Европы «российской угрозой». Об этом представители дипломатической миссии заявили в своем официальном Twitter-аккаунте.

Посольство РФ в США призвало прекратить пугать людей «российской угрозой»
Политика

«Россия призывает американских политиков быть сдержаннее в своих эмоциях и высказываниях. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Российская Федерация ни на кого не нападает и не имеет подобных планов», — написали представители посольства России.

К своему сообщению они прикрепили твит сенатора Роберта Менендеса о законопроекте, запрещающем финансировать уменьшение количества американских солдат в Европе, в частности в Германии. В законопроекте упоминается, что продолжение сотрудничества США и европейских стран нужно для защиты от угроз со стороны Российской федерации, Ирана и Северной Кореи.

 

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