ЗАМАНА - Путин обратился к мировым державам

Путин обратился к мировым державам

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19 июня, 2020. Пятница 02:00
Путин обратился к мировым державам

Лидер РФ Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest обратился к мировым странам, постоянным участникам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции.

Путин обратился к мировым державам
Политика

Президент России считает, что лидерам "пятерки" нужно провести саммит, на котором будут обсуждены различные угрозы и вызовы человечеству. Например, эпидемия коронавируса, мировая экономика и защита окружающей среды.

 

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