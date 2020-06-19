Президент России считает, что лидерам "пятерки" нужно провести саммит, на котором будут обсуждены различные угрозы и вызовы человечеству. Например, эпидемия коронавируса, мировая экономика и защита окружающей среды.
Путин обратился к мировым державам
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 02:00
Лидер РФ Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest обратился к мировым странам, постоянным участникам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции.