Внуки Путина дозвонились ему в Кремль

Лидер РФ Владимир Путин поделился, что внуки звонят ему в Кремль. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин. В 2018 году Владимир Путин рассказал, что стал дедушкой во второй раз.