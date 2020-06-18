«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин. В 2018 году Владимир Путин рассказал, что стал дедушкой во второй раз.
Внуки Путина дозвонились ему в Кремль
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 17:50
Лидер РФ Владимир Путин поделился, что внуки звонят ему в Кремль. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.
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