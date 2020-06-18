Висампаша Ханалиев рассказал о депутатском контроле и помощи
- Автор Габи
- 18 июня, 2020. Четверг 16:25
О положительных результатах совместной работы в это сложное время сообщил в своём выступлении председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев.
В соответствии с его словами, парламент с первого дня подключился к борьбе с COVID-19. И каждый вопрос, поднятый народными избранниками, не остался нерешённым. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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