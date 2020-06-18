О положительных результатах совместной работы в это сложное время сообщил в своём выступлении председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев.

В соответствии с его словами, парламент с первого дня подключился к борьбе с COVID-19. И каждый вопрос, поднятый народными избранниками, не остался нерешённым. Более подробную информацию можно прочесть здесь