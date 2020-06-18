В 7-й состав палаты попали 43 представителя от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих компаний. Подробнее можно прочитать тут.
Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 13:03
Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев теперь находится в новом составе Общественной палаты России.
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