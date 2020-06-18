Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Лидер США Дональд Трамп не знал входит ли Финляндия в состав Российской Федерации. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на книгу экс-советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона.

Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.