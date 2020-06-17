Вопрос размещения в обсерваторах медицинского персонала, работавшего с заражёнными COVID-19, был обсужден в рамках оперштаба

Накануне, 16 июня, под руководством Главы РД Владимира Васильева в рамках заседания оперативного штаба в режиме видеоконференцсвязи по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях распространения COVID-19 рассмотрели вопрос о размещении в обсерваторах высвобождаемого из медучреждений медперсонала, которые работали с заражёнными коронавирусной инфекцией.

Руководитель министерства здравоохранения отметил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусу, встаёт вопрос размещения на обсервацию медицинских работников, которые завершили свою деятельность и отработали в «красной зоне» инфекционных госпиталей.

Во избежание распространения инфекции и риска заражения членов своих семей медицинский персонал по завершению смены должны отправиться на изоляцию на время инкубационного периода инфекции – на 14 дней. Речь идет о медиках, завершающих деятельность в Каспийске в инфекционном стационаре.

Подводя итоги этого обсуждения, Владимир Васильев поручил Первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолию Карибову взять этот вопрос на контроль.