Руководитель министерства здравоохранения отметил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусу, встаёт вопрос размещения на обсервацию медицинских работников, которые завершили свою деятельность и отработали в «красной зоне» инфекционных госпиталей.
Во избежание распространения инфекции и риска заражения членов своих семей медицинский персонал по завершению смены должны отправиться на изоляцию на время инкубационного периода инфекции – на 14 дней. Речь идет о медиках, завершающих деятельность в Каспийске в инфекционном стационаре.
Подводя итоги этого обсуждения, Владимир Васильев поручил Первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолию Карибову взять этот вопрос на контроль.