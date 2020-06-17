Глава Дагестана навестил пострадавшего сотрудника полиции Руслана Рамалданова

Глава Дагестана Владимир Васильев накануне, 16 июня, совершил визит в Магарамкентскую ЦРБ, где навестил сотрудника полиции Руслана Рамалданова, который пострадал недавно при исполнении своих служебных обязанностей.

Выразив благодарность правоохранителю за службу, Васильев поинтересовался его самочувствием. Медицинский персонал проинформировал, что пациент поступил накануне, специалисты его осмотрели, провели нужное исследование. Убедившись, что для лечения сотрудника полиции всё необходимое имеется, глава Дагестана пожелал ему скорейшего выздоровления. В свою очередь, Руслан Рамалданов поблагодарил за внимание.