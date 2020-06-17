ЗАМАНА - Владимир Васильев с выездом на место обсудил ситуацию на границе с представителями Азербайджана

Владимир Васильев с выездом на место обсудил ситуацию на границе с представителями Азербайджана

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17 июня, 2020. Среда 00:04
Владимир Васильев с выездом на место обсудил ситуацию на границе с представителями Азербайджана

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев накануне, 16 июня, посетил Магарамкентский район, где прошло обсуждение недавнего инцидента в палаточном лагере в Магарамкентском районе.

Владимир Васильев с выездом на место обсудил ситуацию на границе с представителями Азербайджана
Политика

Отметим, что между полицией и гражданами Азербайджана, которые ожидали пропуска через государственную границу, произошёл конфликт. Последние требовали, чтобы им дали возможность побыстрее вернуться на родину. Граждане Азербайджана не повиновались сотрудникам полиции, которые пытались остановить их незаконные действия, забросали их камнями и прочими предметами. Из-за этого накануне в Дагестан прибыла делегация Азербайджана во главе с заместителем министра МВД Азербайджанской республики.

 

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