Как отметил Путин, в США Трамп отдает приказы, а губернаторы штатов прямо отвечают ему: "Да пошел ты подальше". Ранее Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за тем, что сейчас происходит в США.
Путин прокомментировал события в США
- Автор Мадина
- 14 июня, 2020. Воскресенье 11:48
Лидер РФ Владимир Путин прокомментировал беспорядки в США, где сейчас во многих штатах идут мирные и агрессивные протесты из-за гибели темнокожего, которого задушил полицейский. Фрагмент его интервью телеканалу «Россия 1» выложили в Telegram-канале корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова.