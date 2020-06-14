Путин прокомментировал события в США

Лидер РФ Владимир Путин прокомментировал беспорядки в США, где сейчас во многих штатах идут мирные и агрессивные протесты из-за гибели темнокожего, которого задушил полицейский. Фрагмент его интервью телеканалу «Россия 1» выложили в Telegram-канале корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Как отметил Путин, в США Трамп отдает приказы, а губернаторы штатов прямо отвечают ему: "Да пошел ты подальше". Ранее Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за тем, что сейчас происходит в США.