ЗАМАНА - Екатерину Толстикову освободили от должности вице-премьера Дагестана

Екатерину Толстикову освободили от должности вице-премьера Дагестана

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11 июня, 2020. Четверг 18:27
Екатерину Толстикову освободили от должности вице-премьера Дагестана

Заместитель премьер-министра Дагестана Толстикова Екатерина Андреевна освобождена от занимаемой должности. Указ об этом был подписан главой РД сегодня, 11 июня.

Екатерину Толстикову освободили от должности вице-премьера Дагестана
Политика

10 июня текущего года премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал указ о назначении Толстиковой Е.А. заместителем министра просвещения России. Об этом заявила пресс-служба администрации главы и правительства региона.

 

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