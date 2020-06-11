10 июня текущего года премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал указ о назначении Толстиковой Е.А. заместителем министра просвещения России. Об этом заявила пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Екатерину Толстикову освободили от должности вице-премьера Дагестана
- Автор Мадина
- 11 июня, 2020. Четверг 18:27
Заместитель премьер-министра Дагестана Толстикова Екатерина Андреевна освобождена от занимаемой должности. Указ об этом был подписан главой РД сегодня, 11 июня.
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