Президент США недоволен губернаторами некоторых штатов, которые не снимают ограничения в них. Например, в Нью-Йорке, который больше остальных штатов США пострадал от пандемии.
Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
- Автор Мадина
- 06 июня, 2020. Суббота 01:24
Дональд Трамп считает, что ограничения из-за коронавирусной эпидемии в США нужно отменять.
Последнее от Мадина
- Вероятность столкновения Земли с астероидом оценил «Роскосмос»
- Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте
- Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом
- Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом
- Предприниматель из Кайтагского района прокомментировала совещание с ИП, прошедшее в режиме ВКС