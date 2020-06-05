ЗАМАНА - Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом

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05 июня, 2020. Пятница 13:51
Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Сегодня, 5 июня, Лидер РД Владимир Васильев совместно с замминистра обороны России Тимуром Ивановым, приехавшим в Дагестан с рабочим визитом, проконтролируют процесс постройки 3-х многофункциональных медицинских госпиталей, строящихся на юге, севере и в центральной части региона по поручению Президента России Владимира Путина.

Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом
Политика

Сообщают, что госпитали в регионе будут построены по типовым проектам министерства обороны РФ, которые уже с успехом реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных госпиталей в 15 субъектах России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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