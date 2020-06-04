На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждане РФ были встречены заместителем министра по нацполитике и делам религий РД Гаруном Давыдовым.
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3 июня через контрольно-пропускной пункт «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) очередные 359 граждан РФ смогли вернуться домой из Азербайджанской Республики.
На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждане РФ были встречены заместителем министра по нацполитике и делам религий РД Гаруном Давыдовым.
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