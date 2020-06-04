В Дербент с рабочим визитом прибыл временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Инсаф Хайруллин. Он побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы.

Следует отметить, что инфекционный госпиталь возводят согласно проекту Минобороны РФ в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.

Представители Министерства обороны отметили, что сейчас все работы проводятся в соответствии с графиком в срок.

На объекте каждый день трудится примерно 400 человек и работает 50 единиц техники. Ежедневно все рабочие проходят процедуру дистанционного измерения температуры.