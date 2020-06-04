ЗАМАНА - Инсаф Хайруллин побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы в Дербенте

Инсаф Хайруллин побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы в Дербенте

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04 июня, 2020. Четверг 12:23
Инсаф Хайруллин побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы в Дербенте
В Дербент с рабочим визитом прибыл временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Инсаф Хайруллин. Он побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Инсаф Хайруллин побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы в Дербенте
Политика

Следует отметить, что инфекционный госпиталь возводят согласно проекту Минобороны РФ в рамках поручения Президента страны Владимира Путина. 

Представители Министерства обороны отметили, что сейчас все работы проводятся в соответствии с графиком в срок.

На объекте каждый день трудится примерно 400 человек и работает 50 единиц техники. Ежедневно все рабочие проходят процедуру дистанционного измерения температуры.

 

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