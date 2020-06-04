Подробнее об этом можно прочесть здесь
Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана
- Автор Габи
- 04 июня, 2020. Четверг 12:17
Глава Дагестана Владимир Васильев проведёт сегодня, 4 июня, в 15:00, в режиме видеоконференцсвязи открытое заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе.
Последнее от Габи
- 359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана
- Инсаф Хайруллин побывал на площадке строительства новой инфекционной больницы в Дербенте
- Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана
- В Казбековском районе благоустроят две общественные территории
- В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы