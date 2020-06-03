Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19

Автор Габи

2 июня, министр по делам молодежи РД Камил Саидов провел в своём Instagram-аккаунте эфир с волонтёрами, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.