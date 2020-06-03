ЗАМАНА - Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19

Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19

Автор
03 июня, 2020. Среда 15:15
Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19

2 июня, министр по делам молодежи РД Камил Саидов провел в своём Instagram-аккаунте эфир с волонтёрами, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19
Политика

В процессе эфира волонтёры, работающие в «красной зоне» медучреждений, а также добровольцы, которые оказывают адресную помощь нуждающимся, рассказали о своей деятельности. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top