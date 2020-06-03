В процессе эфира волонтёры, работающие в «красной зоне» медучреждений, а также добровольцы, которые оказывают адресную помощь нуждающимся, рассказали о своей деятельности. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 15:15
2 июня, министр по делам молодежи РД Камил Саидов провел в своём Instagram-аккаунте эфир с волонтёрами, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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