ЗАМАНА - Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана

Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана

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03 июня, 2020. Среда 11:33
Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана

Под руководством Главы Республики Дагестан Владимира Васильева, сегодня, 2 июня прошло заседание Совета Безопасности РД в режиме ВКС.

Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана
Политика

Одним из обсуждаемых вопросов был ход проведения призывной кампании в условиях режима самоизоляции, введённого для недопущения распространения на территории Республики Дагестан COVID-19. Подробнее читайте здесь

 

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