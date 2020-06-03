Одним из обсуждаемых вопросов был ход проведения призывной кампании в условиях режима самоизоляции, введённого для недопущения распространения на территории Республики Дагестан COVID-19. Подробнее читайте здесь
Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 11:33
Под руководством Главы Республики Дагестан Владимира Васильева, сегодня, 2 июня прошло заседание Совета Безопасности РД в режиме ВКС.
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