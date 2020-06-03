ЗАМАНА - Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США

Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США

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03 июня, 2020. Среда 01:16
Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США

Лидер США Дональд Трамп считает, что его соперник Джо Байден не смог бы прекратить беспорядки в государстве, начавшиеся из-за гибели чернокожего гражданина после ареста полицейским. Об этом Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте.

Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США
Политика

Он назвал Байдена сонным и политически слабым. Как написал Трамп, его соперник, который находился в политике больше 40 лет, ничего не сделал, а в данный момент «создает видимость, что знает ответы».

 

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