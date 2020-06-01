Артём Здунов ознакомился с деятельностью ряда предприятий в Кизилюртовском районе
- Автор Габи
- 01 июня, 2020. Понедельник 13:14
Накануне, 30 мая, Председатель Правительства РД Артём Здунов посетил несколько предприятий Кизилюртовского района.
Для начала премьер ознакомился с работой ООО «Аквалит» в селе Стальское, которое реализует инвестиционный проект по закладке суперинтенсивного сада на площади до 100 га с внедрением системы капельного орошения. Более подробную информацию читайте здесь
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