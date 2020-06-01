ЗАМАНА - Глава Дагестана обозначил практику выхода из режима самоизоляции

Глава Дагестана обозначил практику выхода из режима самоизоляции

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01 июня, 2020. Понедельник 01:23
Глава Дагестана обозначил практику выхода из режима самоизоляции

В процессе собрания лидером РД Владимиром Васильевым и заместителем руководителя Минздрава РФ Виктором Фисенком было принято решение, что практику выхода Дербента из режима самоизоляции можно применить и в других районах Дагестана, если она пройдет успешно.

Глава Дагестана обозначил практику выхода из режима самоизоляции
Политика

Такое предложение поступило от руководства Дербента.

Владимир Васильев поблагодарил Виктора Фисенко за помощь Дагестану. Глава сообщил, что ограничительные меры в республике пока продолжают действие.

 

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