Глава Дагестана обозначил практику выхода из режима самоизоляции

В процессе собрания лидером РД Владимиром Васильевым и заместителем руководителя Минздрава РФ Виктором Фисенком было принято решение, что практику выхода Дербента из режима самоизоляции можно применить и в других районах Дагестана, если она пройдет успешно.