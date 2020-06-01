Такое предложение поступило от руководства Дербента.
Владимир Васильев поблагодарил Виктора Фисенко за помощь Дагестану. Глава сообщил, что ограничительные меры в республике пока продолжают действие.
В процессе собрания лидером РД Владимиром Васильевым и заместителем руководителя Минздрава РФ Виктором Фисенком было принято решение, что практику выхода Дербента из режима самоизоляции можно применить и в других районах Дагестана, если она пройдет успешно.
Такое предложение поступило от руководства Дербента.
Владимир Васильев поблагодарил Виктора Фисенко за помощь Дагестану. Глава сообщил, что ограничительные меры в республике пока продолжают действие.
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