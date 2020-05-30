Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»

Автор Габи

Глава РД Владимир Васильев, накануне, 29 мая, в режиме видеоконференцсвязи поговорил с консультативной бригадой врачей, прибывшей из Москвы 28 мая, а также медицинскими работниками городской клинической больницы №1 Махачкалы.