В мероприятии также участвовали заместитель Минздрава РФ Виктор Фисенко, руководитель Фонда «Вера», автор проекта «Регион Забота» Анна Федермессер, помощник министра здравоохранения Республики Дагестан Ольга Родионова. Подробнее читайте здесь
Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»
- Автор Габи
- 30 мая, 2020. Суббота 12:13
Глава РД Владимир Васильев, накануне, 29 мая, в режиме видеоконференцсвязи поговорил с консультативной бригадой врачей, прибывшей из Москвы 28 мая, а также медицинскими работниками городской клинической больницы №1 Махачкалы.
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