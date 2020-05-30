ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»

Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»

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30 мая, 2020. Суббота 12:13
Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»

Глава РД Владимир Васильев, накануне, 29 мая, в режиме видеоконференцсвязи поговорил с консультативной бригадой врачей, прибывшей из Москвы 28 мая, а также медицинскими работниками городской клинической больницы №1 Махачкалы.

Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»
Политика

В мероприятии также участвовали заместитель Минздрава РФ Виктор Фисенко, руководитель Фонда «Вера», автор проекта «Регион Забота» Анна Федермессер, помощник министра здравоохранения Республики Дагестан Ольга Родионова. Подробнее читайте здесь

 

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