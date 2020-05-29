На собрании Совета руководителей правительств СНГ в формате видеоконференции, Мишустин заметил, что уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом позволило ряду субъектов России поэтапно смягчать ограничения.
Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 14:13
РФ будет осторожно снимать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 29 мая.
Последнее от Мадина
- США пригласили Россию на Луну
- В Дагестане число зараженных достигло 4704 человек
- Нацпроекты «Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги» реализуются в регионе
- В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел
- В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»