ЗАМАНА - Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений

Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений

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29 мая, 2020. Пятница 14:13
Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений

РФ будет осторожно снимать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 29 мая.

Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений
Политика

На собрании Совета руководителей правительств СНГ в формате видеоконференции, Мишустин заметил, что уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом позволило ряду субъектов России поэтапно смягчать ограничения.

 

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