ЗАМАНА - В Дагестан доставили крупную партию высокоточных тестов

В Дагестан доставили крупную партию высокоточных тестов

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28 мая, 2020. Четверг 16:09
В Дагестан доставили крупную партию высокоточных тестов

Председатель УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс посетил Республику Дагестан вместе с членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер. Ими было передано 20 тыс. тестов на COVID-19 медицинскому персоналу Республиканского диагностического центра дагестанской столицы, где находится ПЦР-лаборатория.

В Дагестан доставили крупную партию высокоточных тестов
Политика

Отметим, что члены Московской делегации были встречены первыми заместителями Председателя Правительства Республики Дагестан Карибовым А.Ш., Гусейновым Г.Г.

 

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