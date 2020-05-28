В Дагестан доставили крупную партию высокоточных тестов
- Автор Габи
- 28 мая, 2020. Четверг 16:09
Председатель УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс посетил Республику Дагестан вместе с членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер. Ими было передано 20 тыс. тестов на COVID-19 медицинскому персоналу Республиканского диагностического центра дагестанской столицы, где находится ПЦР-лаборатория.
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