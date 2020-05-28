Сторонами были обсуждены важные на сегодняшний день вопросы реализации на территории республикимероприятий подразделениями МЧС России. Отметим, в республику Дагестан по поручению Президента России на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией направлены дополнительные силы МЧС России.
Состоялась встреча Владимира Васильева с заместителем главы МЧС России
- Автор Габи
- 28 мая, 2020. Четверг 00:19
Накануне, 27 мая, у Главы РД Владимира Васильева состоялась встреча с заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павлом Барышевым.
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