Состоялась встреча Владимира Васильева с заместителем главы МЧС России

Накануне, 27 мая, у Главы РД Владимира Васильева состоялась встреча с заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павлом Барышевым.

Сторонами были обсуждены важные на сегодняшний день вопросы реализации на территории республикимероприятий подразделениями МЧС России. Отметим, в республику Дагестан по поручению Президента России на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией направлены дополнительные силы МЧС России.