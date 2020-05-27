Юрий Чайка поговорил по телефону с Главой Дагестана
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 14:48
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка по телефону обговорил с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым коронавирусную обстановку в республике. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».
Юрий Чайка спросил у Васильева про процесс реализации поручений президента РФ, в частности, касающихся оснащения больниц необходимой техникой, СИЗ для сотрудников и так далее.
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