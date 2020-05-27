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Владимир Васильев провёл очередное выездное заседание Оперативного штаба в с.Ботлих Ботлихского района
- Автор Габи
- 27 мая, 2020. Среда 13:45
Во вторник, 26 мая, Глава Дагестана Владимир Васильев провел очередное выездное заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РД в селении Ботлих Ботлихского района.
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