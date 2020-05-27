Глава Дагестана: ситуация под контролем, возможно смягчение режима при соблюдение мер безопасности
- Автор Габи
- 27 мая, 2020. Среда 12:34
Ситуация с COVID-19 в Дагестане приковала всё внимание к себе. Туда переброшен дополнительно медицинский персонал со всей России, строятся госпитали. И постоянные, и временные военные. О ситуации в республике рассказал глава РД Владимир Васильев.
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