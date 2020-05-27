Байден обозвал Трампа дураком

До этого лидер США сделал ретвит фото Байдена в защитной маске и очках. Фотография была снята на церемонии по случаю Дня Поминовения, где был и сам Трамп, но он не стал использовал защитные средства.

Как заметил корреспондент канала, Трамп попытался унизить Байдена, выставив использование средств защиты признаком слабости. Байден же ответил на наглость Трампа словами, что президент США абсолютный дурак. По его словам, президент должен руководить страной, а не показывать ложную храбрость в условиях эпидемии.