Артём Здунов посетил государственные унитарные предприятия сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе
- Автор Габи
- 25 мая, 2020. Понедельник 13:46
Накануне, 23 мая, премьер министр Республики Дагестан Артём Здунов посетил несколько государственных унитарных предприятий в Каякентском районе.
Премьером были осмотрены сельскохозяйственные угодья ГУП «Каспий» в селе Первомайское, основными видами деятельности которого являются производство винограда и зерна.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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