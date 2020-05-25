ЗАМАНА - Артём Здунов посетил государственные унитарные предприятия сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе

Артём Здунов посетил государственные унитарные предприятия сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе

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25 мая, 2020. Понедельник 13:46
Артём Здунов посетил государственные унитарные предприятия сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе
Накануне, 23 мая, премьер министр Республики Дагестан Артём Здунов посетил несколько государственных унитарных предприятий в Каякентском районе.
Артём Здунов посетил государственные унитарные предприятия сельскохозяйственного профиля в Каякентском районе
Политика
 Премьером были осмотрены сельскохозяйственные угодья ГУП «Каспий» в селе Первомайское, основными видами деятельности которого являются производство винограда и зерна.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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взяты из открытых источников
 

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