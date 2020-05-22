Жириновский заявил, что французы должны продать картину Леонардо Да Винчи "Джоконда", а россияне продать мумию Ленина. Как он заметил, желающие купить обязательно найдутся. Первыми в очереди будет Китай, Вьетнам или какой-то коммунист, заявил политик, добавляя, что Ленин скончался всего лишь 96 лет назад.
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 08:23
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагает продать «мумию» Владимира Ленина. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.
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