ЗАМАНА - Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

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22 мая, 2020. Пятница 08:23
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагает продать «мумию» Владимира Ленина. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
Политика

Жириновский заявил, что французы должны продать картину Леонардо Да Винчи "Джоконда", а россияне продать мумию Ленина. Как он заметил, желающие купить обязательно найдутся. Первыми в очереди будет Китай, Вьетнам или какой-то коммунист, заявил политик, добавляя, что Ленин скончался всего лишь 96 лет назад.

 

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