Артём Здунов рассказал о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса

Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в ходе очередной сессии Народного Собрания РД рассказал о мерах поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

Так, премьер-министр отметил, что зачастую поступают запросы от субъектов предпринимательства по линии отсрочки по арендным платежам за государственное имущество.

В этой связи было сказано, что на уровне государства данное решение принято и уже Министерство имущества региона проводит такую работу. Председатель Правительства РД подчеркнул, что направляются средства на предоставление микрозаймов предпринимателям. Данные средства доводятся до муниципалитетов.

Отдельно Артём Здунов выделил тему выплат медицинским работникам и уже озвучил данные, что врачам, лечивших больных коронавирусной инфекцией средства за апрель были доведены.