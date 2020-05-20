Посол сообщил, что Палестина желает продолжить переговоры с Израильскими представителями на основе принципа 2-х стран. Дипломат отметил, что их сторона попросила Россию организовать переговоры между двумя странами для решения этого конфликта.
Палестина попросила помощи у Путина
- Автор Мадина
- 20 мая, 2020. Среда 15:10
Лидер Палестины Махмуд Аббас просит президента РФ Владимира Путина помочь провести переговоры с Израилем в столице России. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС.
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