ЗАМАНА - Палестина попросила помощи у Путина

Палестина попросила помощи у Путина

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20 мая, 2020. Среда 15:10
Палестина попросила помощи у Путина

Лидер Палестины Махмуд Аббас просит президента РФ Владимира Путина помочь провести переговоры с Израилем в столице России. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, пишет ТАСС.

Палестина попросила помощи у Путина
Политика

Посол сообщил, что Палестина желает продолжить переговоры с Израильскими представителями на основе принципа 2-х стран. Дипломат отметил, что их сторона попросила Россию организовать переговоры между двумя странами для решения этого конфликта.

 

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