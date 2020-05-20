В Махачкале проходит 46 сессия дагестанского парламента

В данный момент в дагестанской столице проходит очередная сессия Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.

В ходе «майской» сессии планируется изменить несколько проектов законов, которые направлены на то, чтобы снизить налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего бизнеса

Кроме того, парламентариями будет рассмотрен проект закона, который предусматривает введение на территории РД специального налогового режима.

Отметим, что в ходе 46-й сессии также рассмотрят законопроекты: «О ставке единого сельскохозяйственного налога», «Об установлении на территории Республики Дагестан инвестиционного налогового вычета», «Налог на профессиональный доход» и прочие.

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"