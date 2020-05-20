ЗАМАНА - Комментарии Анатолия Карибова по ситуации с коронавирусом в программе "Подробности"

Комментарии Анатолия Карибова по ситуации с коронавирусом в программе "Подробности"

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20 мая, 2020. Среда 12:10
Комментарии Анатолия Карибова по ситуации с коронавирусом в программе &quot;Подробности&quot;

18 мая на совещании, которое было посвящено ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане, Президент Российской Федерации В.В. Путин дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам. О проводимой работе дал комментарии первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

 

 

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