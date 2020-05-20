Напомним, решение о возведении лечебного учреждения принял накануне Президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководством и общественностью РД. Для строительства объекта планируется использовать территории трёх городов Дагестана: Каспийск, Дербент, Хасавюрт. Лечебное учреждение оснастят диагностическим оборудованием, прежде всего, таким, как аппараты компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР- диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом.
Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".