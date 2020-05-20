ЗАМАНА - Тимур Иванов прибыл в Дагестан

Тимур Иванов прибыл в Дагестан

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20 мая, 2020. Среда 00:22
Тимур Иванов прибыл в Дагестан

В Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Основной его целью является разработка решений о строительстве медицинского инфекционного центра для заражённых коронавирусной инфекцией в республике.

Тимур Иванов прибыл в Дагестан
Политика

Напомним, решение о возведении лечебного учреждения принял накануне Президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководством и общественностью РД. Для строительства объекта планируется использовать территории трёх городов Дагестана: Каспийск, Дербент, Хасавюрт. Лечебное учреждение оснастят диагностическим оборудованием, прежде всего, таким, как аппараты компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР- диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом.

Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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