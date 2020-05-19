Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе онлайн-совещания по вопросам эпидемиологической обстановки в РД поручил всем ответственным органам власти оказать всю необходимую помощь республики.
Владимир Путин органам власти: «Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка»
- Автор Габи
- 19 мая, 2020. Вторник 11:45
Следует отметить, что в совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. Для того, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию Владимир Путин дал ряд оперативных поручений. Более подробную информацию читайте здесь
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