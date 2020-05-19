Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе онлайн-совещания по вопросам эпидемиологической обстановки в РД поручил всем ответственным органам власти оказать всю необходимую помощь республики.

Следует отметить, что в совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. Для того, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию Владимир Путин дал ряд оперативных поручений. Более подробную информацию читайте здесь