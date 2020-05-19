Под руководством Владимира Путина и с участием Владимира Васильева обсуждена эпидемиологическая обстановка в Дагестане
- Автор Габи
- 19 мая, 2020. Вторник 11:40
18 мая, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов и муфтий Республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдулаев приняли участие в совещании Президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.
Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в республике. Подробнее читайте здесь
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