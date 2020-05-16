ЗАМАНА - Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД

Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД

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16 мая, 2020. Суббота 17:46
Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД

Руководитель ДРО «Волонтёры Победы» Магомед Гусейханов прокомментировал недавнее телеинтервью Главы РД Владимира Васильева.

Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД
Политика

Он отметил, что значимую роль играет, то, о чём говорил глава республики Владимир Васильев относительно нравственных уроков происходящих сегодня событий.

Подробнее его комментарий можно прочесть здесь

 

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