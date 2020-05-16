Магомед Гусейханов прокомментировал интервью главы РД

Он отметил, что значимую роль играет, то, о чём говорил глава республики Владимир Васильев относительно нравственных уроков происходящих сегодня событий.

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