Салман Дадаев организовал питание для врачей РЦИБа

Отметим, что врачей Республиканского центра инфекционных болезней после призыва мэра столицы к бизнес-сообществу разместили в медцентре «Панацея».

Группа компаний «Перец» каждый день привозит поварам детского сада свежие продукты, а Мариян Тиновасова и её напарница готовят для врачей еду 3 раза в день.

Детский сад накануне посетил руководитель столичного Управления образования Вадим Дибияев. Он поговорил с поварами и выразил им благодарность за работу от имени главы города. Кроме того Дибияев проинформировал, что по решению мэра повара будут поощрены.