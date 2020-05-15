ЗАМАНА - Салман Дадаев организовал питание для врачей РЦИБа

Салман Дадаев организовал питание для врачей РЦИБа

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15 мая, 2020. Пятница 13:47
Салман Дадаев организовал питание для врачей РЦИБа

Повара детского сада №2 дагестанской столицы с 20 марта готовят еду для работников Республиканского центра инфекционных болезней.

Салман Дадаев организовал питание для врачей РЦИБа
Политика

Отметим, что врачей Республиканского центра инфекционных болезней после призыва мэра столицы к бизнес-сообществу разместили в медцентре «Панацея».

Группа компаний «Перец» каждый день привозит поварам детского сада свежие продукты, а Мариян Тиновасова и её напарница готовят для врачей еду 3 раза в день.

Детский сад накануне посетил руководитель столичного Управления образования Вадим Дибияев. Он поговорил с поварами и выразил им благодарность за работу от имени главы города. Кроме того Дибияев проинформировал, что по решению мэра повара будут поощрены.

 

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