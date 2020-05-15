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Постпредство РД при Президенте РФ оказывает помощь медицинским учреждениям Республики
- Автор Габи
- 15 мая, 2020. Пятница 13:43
С первых дней обострения ситуации с COVID-19 при Постпредстве РД при Президенте РФ под руководством Джамаладина Гасанова сформирована рабочая группа для оказания гуманитарной помощи медучреждениям Дагестана.
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