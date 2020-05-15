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Владимир Васильев принял участие в совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
- Автор Габи
- 15 мая, 2020. Пятница 12:30
В четверг, 14 мая, Глава РД Владимир Васильев участвовал в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19 под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, где было обсуждено расширение тестирования на наличие коронавирусной инфекции, а также ряд других вопросов.
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