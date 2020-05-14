ВЦИОМ: «Выступление Путина положительно оценили 75% россиян»

ВЦИОМ опубликовал данные социсследования реакции жителей РФ на речь президента Владимира Путина 11 мая, в ходе которой он озвучил меры по поддержке населения и бизнеса, а также проинформировал о поэтапном снятии режима ограничений, который был принят в результате распространения коронавирусной инфекции. Данные об этом разместили на официальном сайте ВЦИОМа.

Согласно исследованию обращение президента страны произвело на 75% россиян положительное впечатление. В список мер поддержки, которые вызвали одобрение у многих жителей РФ, вошли начисление разовых выплат в размере 10 000 рублей на детей 3-15 лет; увеличение минимального размера пособия по уходу за ребёнком для неработающего населения в два раза; выплаты по 5 000 рублей в месяц на каждого ребёнка до 3 лет; субсидирование нуждающихся семей с детьми 3-7 лет; федеральные доплаты для работников соцучреждений.

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