ЗАМАНА - Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов

Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов

Автор
14 мая, 2020. Четверг 08:59
Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов

Вчера, 13 мая, на сайте Народного собрания РД опубликовали сразу 6 законопроектов одобренных руководителем Дагестана Владимиром Васильевым.

Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов
Политика

Законопроекты касались налогового обложения, транспортного налога, налога на имущество и так далее. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top