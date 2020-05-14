Законопроекты касались налогового обложения, транспортного налога, налога на имущество и так далее. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Дагестана внес в парламент шесть законопроектов
- Автор Мадина
- 14 мая, 2020. Четверг 08:59
Вчера, 13 мая, на сайте Народного собрания РД опубликовали сразу 6 законопроектов одобренных руководителем Дагестана Владимиром Васильевым.
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