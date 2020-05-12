ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

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12 мая, 2020. Вторник 13:17
Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

Вчера, 11 мая, Лидер России Владимир Путин в режиме онлайн провёл собрание на тему о санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке жителей и экономики РФ.

Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
Политика

В собрании участвовал Руководитель РД Владимир Васильев, участники Правительства России и высшие должностные лица регионов страны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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