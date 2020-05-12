В собрании участвовал Руководитель РД Владимир Васильев, участники Правительства России и высшие должностные лица регионов страны. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
- Автор Мадина
- 12 мая, 2020. Вторник 13:17
Вчера, 11 мая, Лидер России Владимир Путин в режиме онлайн провёл собрание на тему о санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке жителей и экономики РФ.
Последнее от Мадина
- В ателье Кизляра наладили пошив многоразовых защитных костюмов для медиков
- В Карабудахкентском районе педагоги шьют маски
- В Дагестане планируют трудоустроить самозанятых по примеру других регионов
- Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ
- Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны