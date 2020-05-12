Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

Автор Мадина

Вчера, 11 мая, Лидер России Владимир Путин в режиме онлайн провёл собрание на тему о санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке жителей и экономики РФ.