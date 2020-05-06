Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Лидер РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу Лукашенко.

Президенты двух государств обговорили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко поведал Путину о подготовке парада в Беларуси, а также об обстановке в стране в общем.