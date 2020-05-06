ЗАМАНА - Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Автор
06 мая, 2020. Среда 02:12
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Лидер РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу Лукашенко.

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Политика

Президенты двух государств обговорили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко поведал Путину о подготовке парада в Беларуси, а также об обстановке в стране в общем.

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top