Васильев призвал глав районов и городов активизировать работу на местах

Заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РД под руководством Главы республики Владимира Васильева состоялось 4 мая в здании Дома Правительства.

Васильев в первую очередь отметил, что с помощью работы федерального штаба, федеральной координационной группы, которая по поручению Президента создана под председательством Сергея Собянина, получилось выстроить общую систему противодействия новой коронавирусной инфекции.

Глава Дагестана отметил, что на данный момент стоит задача – развернуть ещё примерно три тысячи коек, но при этом из них нужно обеспечить кислородом 10%.

Так же Васильев подчеркнул, что необходимо создавать койки и для тех, кто страдает серьёзными заболеваниями независимо от такой обстановки.

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