ЗАМАНА - Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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05 мая, 2020. Вторник 16:53
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет собрание по обстановке с коронавирусом, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На нем будут обговорены меры по борьбе с коронавирусом и рекомендации по снятию ограничений.

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Политика

Президент страны поручил к 5 мая подготовить план поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Решение правительства будет зависеть от показателей заражения коронавирусом на майские выходные.

 

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