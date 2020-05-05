Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет собрание по обстановке с коронавирусом, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На нем будут обговорены меры по борьбе с коронавирусом и рекомендации по снятию ограничений.